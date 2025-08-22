Al menos 12 muertos y varios desaparecidos por el derrumbe de un puente en obras en China

El suceso se produjo sobre el río Amarillo, cuando se rompieron unas cuerdas utilizadas en los trabajos de construcción de un paso ferroviario

Al menos 12 personas perdieron la vida y varios permanecen desaparecidas tras un accidente en un puente en construcción en el oeste de China.

El suceso se produjo este viernes aproximadamente a las 3.00 hora local (19.00 GMT del jueves) en un puente ferroviario en obras sobre el río Amarillo, en la provincia occidental de Qinghai, cuando se rompieron unas cuerdas utilizadas en los trabajos de construcción.

En el momento del siniestro, quince trabajadores y un jefe de obra se encontraban en el área más afectada por el incidente, según el oficial Diario del Pueblo.

Según el Departamento de Gestión de Emergencias de Qinghai, se activaron operaciones de búsqueda y rescate que permanecen activas en la mañana local del viernes.