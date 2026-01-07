Agente del ICE mata a mujer en Mineápolis: «Solo causan caos», denuncia alcalde

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, afirmó que “no están aquí para causar seguridad en esta ciudad. Lo que están haciendo no es dar seguridad a Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza. Están separando a familias, están sembrando caos en nuestras ciudades y, en este caso, están literalmente matando gente”.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, denunció este miércoles que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) “están matando gente”, tras el tiroteo en el que fue asesinada una mujer estadounidense durante una redada migratoria en Minnesota.

La víctima, de 37 años, era blanca, ciudadana estadounidense y no era objetivo del operativo, confirmó el jefe de la Policía local, Brian O’Hara.

Frey exigió a ICE que “se vaya al carajo” de la ciudad, en una rueda de prensa en la que calificó como “basura” la versión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de que los agentes actuaron en defensa propia.

“No están aquí para causar seguridad en esta ciudad. Lo que están haciendo no es dar seguridad a Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza. Están separando a familias, están sembrando caos en nuestras ciudades y, en este caso, están literalmente matando gente”, afirmó.

El incidente ocurrió mientras agentes de ICE realizaban uno de los operativos migratorios más grandes del año, con más de 1.000 detenciones reportadas en Minnesota, incluyendo más de 150 el lunes. La mujer fue abatida mientras conducía una camioneta roja que, según testigos y videos circulados en redes sociales, intentaba alejarse de los agentes.