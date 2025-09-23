Abogados de Diddy Combs piden condena máxima de 14 meses tras ser hallado culpable en EU

La defensa del rapero argumenta que ya cumplió gran parte de la pena en una de las prisiones más duras del país.

El futuro judicial de Sean Combs, mejor conocido como Diddy, podría definirse en cuestión de días. Los abogados del rapero de 55 años solicitaron al juez Arun Subramanian que dicte una sentencia no mayor a 14 meses de prisión efectiva, con posibilidad de libertad supervisada una vez cumplido ese periodo.

La petición fue presentada en un documento judicial el lunes por la noche por Marc Agnifilo, líder del equipo legal del músico y empresario.

En él argumentan que Combs ya ha pasado casi un año tras las rejas en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, considerado una de las prisiones federales más duras de Estados Unidos, lo que, según la defensa, debería ser tomado en cuenta como parte de la pena cumplida.

“Combs debe ser sentenciado únicamente por el delito del que fue hallado culpable. Sería ilegal y una perversión de la justicia que se le condenara como si el jurado hubiera dictaminado culpabilidad en los otros cargos”, señalan los abogados, en referencia a los delitos de tráfico sexual y crimen organizado de los que fue absuelto tras un mediático juicio de dos meses.

El caso contra Diddy acaparó la atención internacional desde su arresto en septiembre del año pasado. La fiscalía lo acusó de delitos graves, entre ellos tráfico sexual y crimen organizado, pero el jurado únicamente lo declaró culpable de transporte para ejercer la prostitución, considerado el cargo menos severo.