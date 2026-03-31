70 muertos y 6,000 desplazados por masacre en Haití

Al menos 70 personas murieron y 30 resultaron heridas durante un ataque ocurrido en la región agrícola de Artibonite, considerada el granero de Haití, según informaron ayer fuentes locales.

Masacre en Haití deja 70 muertos y 30 heridos en región agrícola de Artibonite

La policía haitiana informó inicialmente de 16 muertos y 10 heridos, mientras que un informe preliminar de protección civil sugería que fallecieron 17 personas y que 19 resultaron lesionadas.

Banda Gran Grif atacó en la madrugada

Miembros armados de la banda criminal Gran Grif atacaron la zona de Jean-Denis en la madrugada del domingo, según informaron las autoridades locales de protección civil.

La «masacre» obligó a casi 6,000 personas a huir de sus hogares, agravando la crisis humanitaria en la región.

El departamento de Artibonite, una zona agrícola clave para la alimentación del país, se convirtió en escenario de uno de los peores episodios de violencia en Haití.

Violencia se extiende más allá de Puerto Príncipe

El conflicto entre bandas se extendió más allá de la capital, Puerto Príncipe, alcanzando zonas rurales que antes permanecían relativamente seguras.

Más de un millón de personas se vieron desplazadas por el conflicto armado en todo el país.

Esta situación agravó la inseguridad alimentaria en Haití, donde la población ya enfrentaba una crisis económica y política sin precedentes, mientras las bandas criminales controlan cada vez más territorio.