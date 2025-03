59 muertos y 155 heridos deja incendio en discoteca Macedonia

La discoteca ‘Pulse’, en Macedonia, se convirtió en un verdadero escenario de horror cerca de las tres de la madrugada de este domingo, cuando fuegos artificiales durante un concierto provocaron un fatal incendio que dejó un balance de 59 muertos y 155 heridos. Aproximadamente 1.500 personas se encontraban en el establecimiento al momento del siniestro.

El Ministro del Interior, Pance Toshkovski, confirmó que la tragedia. De las víctimas mortales, 35 han sido identificadas: 31 residentes de Kocani y 4 de la ciudad de Stip.

El propietario del local fue detenido y el Gobierno macedonio convocó una sesión extraordinaria para decretar siete días de luto nacional. Además, se ha ordenado una revisión exhaustiva de todos los establecimientos nocturnos del país.

El Hospital General de Kocani atiende a la mayoría de los heridos, mientras que los casos más graves han sido trasladados a centros especializados en Skopje, la capital del país.

🇲🇰🔥 Incêndio em discoteca mata 50 na Macedônia do Norte



Pelo menos 50 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em um incêndio em uma discoteca na Macedônia do Norte, informou hoje (16) a estação de rádio e televisão MRT.



O acidente ocorreu no município oriental de Kocani, o… pic.twitter.com/bdiD5ivfTZ