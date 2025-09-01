5 militares paquistaníes mueren al estrellarse un helicóptero en una zona montañosa

Un helicóptero del Ejército de Pakistán se precipitó a tierra durante una prueba de aterrizaje la mañana de este lunes en la zona de Zor, cerca de la localidad de Chilas, en la provincia montañosa de Gilgit-Baltistán, al norte del país, cobrando la vida de las cinco personas que viajaban a bordo de la aeronave.

Tragedia en Pakistán: helicóptero militar se estrella matando a 5 personas

La aeronave realizaba un vuelo de rutina cuyo objetivo era evaluar un helipuerto propuesto para mejorar el acceso a comunidades que permanecen aisladas en esta agreste región. «Uno de nuestros helicópteros se ha estrellado en Zor, Chilas«, confirmó Faizullah Faraq, portavoz del gobierno regional, quien señaló que las investigaciones preliminares apuntan a un «fallo técnico» como causa probable del accidente.

Entre las víctimas mortales del accidente se encontraban dos pilotos experimentados y tres técnicos de mantenimiento que viajaban a bordo, según confirmó el jefe de Policía del distrito de Diamer, Abdul Hamid, en declaraciones citadas por varias agencias internacionales.

Todos ellos desempeñaban funciones esenciales en las operaciones de apoyo logístico que el Ejército pakistaní mantiene en esta remota región fronteriza, particularmente importante por su ubicación estratégica.

El incidente ocurrió cuando, poco después de hacer contacto con tierra, el helicóptero perdió sustentación de manera repentina y cayó abruptamente sobre un terreno escarpado y de difícil acceso.

Varios testigos relataron a las autoridades que la aeronave comenzó a arder inmediatamente después del impacto, circunstancia que complicó enormemente las labores de rescate y obligó a los equipos de emergencia a esperar la llegada de refuerzos militares especializados para poder acercarse con seguridad al lugar del siniestro, según reporta The Associated Press.

Este trágico evento ocurre apenas dos semanas después de que otro helicóptero militar, un MI-17 destinado a misiones de rescate, se estrellara en la provincia de Bajaur mientras realizaba operaciones de ayuda humanitaria tras las inundaciones, incidente que también resultó en la muerte de cinco personas.

El ministro de Defensa de Pakistán expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y ha anunciado una revisión exhaustiva de los protocolos de mantenimiento y los programas de entrenamiento para las tripulaciones.