2 muertos, 4 heridos tras apuñalamiento en sinagoga del Reino Unido

Dos personas murieron y cuatro resultaron heridas cuando un sospechoso embistió con su carro a un grupo de feligreses y lanzó un ataque con arma blanca fuera de una sinagoga en Manchester, Inglaterra, según informaron las autoridades.

La policía que acudió al lugar disparó y mató al sospechoso, según informó la policía de Manchester, que añadió que otros dos sospechosos han sido detenidos.

La policía ha declarado que se trata de un incidente terrorista.

El ataque se produjo el jueves por la mañana a las puertas de la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, situada en un vecindario del norte de Mánchester, según informaron las autoridades.