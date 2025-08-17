155 mil hogares sin electricidad debido al paso del huracán Erin por Puerto Rico

El huracán Erin golpeó con fuerza Puerto Rico durante este fin de semana, dejando tras su paso lluvias torrenciales, vientos intensos y diversos daños que han puesto a prueba la capacidad de respuesta de la isla.

Según informes de la Autoridad de Energía Eléctrica y la empresa Luma Energy, aproximadamente 155,000 clientes quedaron sin servicio eléctrico debido a la caída de árboles y postes, además de daños significativos en líneas de transmisión, especialmente en zonas como Sierra Bayamón.

Los equipos técnicos trabajan intensamente para restablecer el fluido eléctrico, aunque las adversas condiciones meteorológicas han complicado el acceso a ciertas áreas afectadas.

Las bandas externas del fenómeno meteorológico provocaron precipitaciones que acumularon entre 2 y 4 pulgadas en el norte de la isla, con algunos sectores registrando hasta 6 u 8 pulgadas de lluvia. Esta situación llevó al Servicio Nacional de Meteorología en San Juan a emitir alertas de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra para casi dos tercios del territorio puertorriqueño.

La gobernadora Jenniffer González-Colón hizo un llamado urgente a la población para que permanezcan en sus hogares y eviten transitar por áreas inundadas o cercanas a cables caídos.

«El peor momento de la tormenta se espera en las próximas seis horas. No bajen la guardia«, declaró la mandataria durante una conferencia de prensa que fue ampliamente citada por medios como NBC News y el diario local El Nuevo Día.

El impacto de Erin también se ha dejado sentir en la operación aeroportuaria, con más de 20 vuelos cancelados y retrasos generalizados, según reportaron la prensa local y la agencia Associated Press.

De manera simultánea, la actividad en las playas fue restringida por las autoridades ante el peligroso oleaje y las fuertes corrientes de resaca, que alcanzaron alturas de hasta 12 pies en la costa norte de la isla.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales ni ha sido necesario realizar evacuaciones masivas en Puerto Rico a causa de Erin, aunque las autoridades mantienen el estado de alerta y continúan monitoreando el desarrollo del fenómeno meteorológico, que podría dejar más lluvias en las próximas horas.