viernes, agosto 22, 2025
Internacionales

12 muertos en enfrentamiento entre policías y civiles armados en México

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

Un enfrentamiento entre policías de la Fuerza Civil de México y un grupo de delincuentes, aparentemente miembros de un grupo criminal, dejó 12 fallecidos en el municipio de Doctor Coss, en el estado de Nuevo León, informaron este viernes medios locales.

La institución policíaca indicó en un comunicado que su personal fue atacado por hombres armados cuando realizaba labores de patrullaje y vigilancia. Luego repelieron la acción hasta «lograr controlar la situación».

No se ha reportado que algún agente haya salido lastimado. En el sitio también incautaron ocho armas largas, equipo táctico y diversos cargadores y cartuchos.

