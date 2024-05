Deslizamientos de Lava Fría e inundaciones provocan 43 muertos, en Indonesia

Un diluvio de lava fría y deslizamientos de lodo cobraron la vida de 43 personas en Indonesia después de que las lluvias monzónicas desencadenaran inundaciones repentinas.

Otras 15 personas se encuentran desaparecidas después de que los deslizamientos de tierra y la lluvia también provocaran que un río se desbordara, según las autoridades.

Cerca de 200 casas y edificios quedaron sepultados o dañados cuando las condiciones extremas arrasaron las aldeas de las montañas en la isla de Sumatra a última hora del sábado.

La lava fría provino del Monte Marapi y es una mezcla de material volcánico, rocas y guijarros que fluyen por las laderas con la lluvia.

El Monte Marapi ha estado activo desde enero, mientras que una erupción sorpresiva del volcán a finales del año pasado mató a 23 escaladores. Es uno de los más de 120 volcanes activos en Indonesia.

Abdul Malik, jefe del equipo de rescate de la provincia de Sumatra Occidental, dijo: “La fuerte lluvia arrastró materiales como ceniza y grandes rocas del volcán Marapi”.

Ilham Wahab, quien dirige la Agencia de Mitigación de Desastres de Sumatra Occidental, dijo: “El mal tiempo, las carreteras dañadas y el acceso bloqueado por el espeso lodo y los escombros están obstaculizando los esfuerzos de socorro”.

Agregó que al menos 19 personas resultaron heridas en las inundaciones repentinas y los rescatistas continúan la búsqueda de los desaparecidos reportados.

Las inundaciones repentinas también causaron el bloqueo de las principales carreteras alrededor del área de la Cascada del Valle Anai en Tanah Datar debido al lodo, según la policía. F

uncionarios de la agencia de gestión de desastres dijeron que 16 puentes se vieron afectados por las inundaciones repentinas.

Las fuertes lluvias causan frecuentes deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas en Indonesia.

