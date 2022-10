Uno de los implicados en asesinato de hermanitas de Ciudad Belén será juzgado como menor de edad

El sujeto de iniciales A.E.S.R., de 16 años, uno de los tres implicados en el asesinato de las hermanitas Iris y Micaily Joseph Urbina, de 7 y 10 años, perpetrado en Ciudad Belén, Managua, el 2 de septiembre, será procesado en un juzgado de adolescentes, por ser un menor de edad.

Así quedó resuelto este viernes luego que el abogado defensor del acusado, presentó aunque de manera improvista, la partida de nacimiento del adolescente que constata que nació el 11 de septiembre del 2006.

Durante la Audiencia Inicial de este viernes, la fiscalía argumentó que dispone de las pruebas necesarias contra los asesinos, entre estas el video de una cámara de seguridad donde se ve a las niñas jugando cerca de la casa de los acusados.

Además, hay un testigo clave que miró a los implicados cargando bultos en horas de la madrugada con dirección al predio montoso donde fueron hallados los cadáveres de las hermanitas.

El crimen ocurrió la noche del 2 de septiembre cuando el adolescente captó la atención de las víctimas a quienes llevó a su casa con la intención de abusarlas sexualmente junto a su cuñado Alfredo Antonio Lara Ortiz, de 19 años.

Cuando las pequeñas estaban en el interior del inmueble, los dos varones las mataron luego de intentar someterlas a sus bajos instintos sexuales, en tanto Alison Yahosca Salgado Rugama, se encargaba de vigilar que nadie se acercara.

Las niñas desaparecieron de su casa, después de salir sin permiso de sus padres a una vigilia a la cual las llegó a invitar otra niña que habita con su abuela en una vivienda ubicada contiguo a la casa de los asesinos.

Al percatarse que sus niñas no aparecían, su madre Norbita Urbina fue a buscarlas a la casa de la vecinita, y la abuela de esta le respondió que ahí no estaban y que no sabía nada de las menores, por lo que fue a interponer la denuncia ante la Policía.

El informe policial indicó que la noche del lunes 5 de septiembre, en un predio baldío ubicado del parque de Ciudad Belén 2 cuadras al norte, 1 cuadra al este y ½ cuadra al sur, fueron encontradas muertas las niñitas.

Desde ese momento un equipo técnico de Investigación, conformado por oficiales de Auxilio Judicial, Peritos de Criminalística y Médico Forense, acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y ocuparon como evidencias, un colchón multicolor, tiras de tela color blanco y un trozo de alambre dúplex color blanco.

En la investigación a fondo de los hechos se realizó inspección y peritajes criminalísticos en la casa L-07 de Ciudad Belén, en donde se aplicó la técnica LUMINOL, revelando presencia de trazos de sangre humana en la sala y en el dormitorio del adolescente.

En el mismo dormitorio del joven fue encontrado un trozo de bloque y un trozo de toalla color azul, que fueron utilizados para cometer el crimen de la pequeña Micaily.

Testigos entrevistados refirieron haber observado al sujeto Alfredo Antonio Lara Ortiz, a su cónyuge Alison Yahosca Salgado Rugama y al adolescente lavando la casa, en horas de la mañana del sábado 3 de septiembre de 2022.

Durante la Audiencia Inicial realizada en los juzgados de Managua, el doctor Roger Sánchez Báez, Juez Primero Especializado en Niñez y Violencia, remitió el caso a Juicio Oral y Público y mantuvo a los asesinos en prisión preventiva.