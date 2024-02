Hombre denuncia a vendedora de churros en Managua por acosarlo sexualmente

Dejando en evidencias que los hombres también son víctimas de acoso sexual por parte de las mujeres, el capitalino Jorge Vanegas decidió hacer pública la situación que vive con una vendedora de churros en una parada ubicada en la carretera a Masaya, en Managua.

Jorge, para dejar constancia del hecho, decidió sacar su celular y grabar las cosas que según el afectado la mujer le dice todas las mañana que lo ve en la parada.

“Amor”, “Cosita rica” entre otros piropos, que según las mujeres, son de mal gusto, es lo que la vendedora de churros le dice al pobre Jorge que ya no la aguanta, y por eso compartió su historia en la red social Facebook.

“Para que vean que no exagero, esta es mi tortura, todas las mañanas de lunes a viernes en esta parada. La vendedora de churros lleva ya más de 3 semanas en que me hace eso, en ocasiones me trata en femenino. Les juro que ya es demasiado”, escribió el acosado hombre en su perfil.

De momento se desconoce si la vende churros está realmente enamorada de Jorge Vanegas o si todo es jodedera de ella, sin embargo si la situación fuera al revés, el pobre Jorge ya estuviera preso a petición de organizaciones feministas, o estuviera siendo destrozado, linchado y hasta amenazado por otras mujeres en las redes sociales.