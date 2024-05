Hijo de Camilo Sesto, al borde del abismo por excesivo consumo de drogas

La mansión que una vez perteneció al cantante Camilo Sesto es ahora un lugar lleno de desorden, basura y fiestas donde habita su único hijo Camilo Blanes, relacionado a una vida llena de adiciones y supuestos amigos que lo inducen al despilfarro.

Es por ello que su madre, la mexicana Lourdes Ornelas sigue luchando para salvar a su hijo que rechaza la ayuda profesional, y últimamente se ha dejado ver en redes sociales muy desmejorado y en evidente depresión.

Camilo Blanes, conocido en España como Camilín, tenía una carrera prometedora en la música, llegó a cantar junto a su padre quien apadrinaba su lanzamiento en la industria, sin embargo, la muerte en 2019 de la voz de “¿Quieres ser mi amante?” cambió los planes.

Ornelas confesó que está preocupada porque es un hombre violento quien le suministra la droga a su hijo y quien pretende quedarse con la propiedad que Camilín heredó; además, aseguró que diariamente está al pendiente de su hijo, aunque sea por teléfono, y confesó que teme algún día no encontrarlo vivo.

“Por eso Camilo no levanta la cabeza, ¿por qué?, porque él le suministra la droga y no lo deja sin droga, y le dije ‘cuidado’, yo no voy a dejar que acabes con mi hijo, porque cada día para mí es una sorpresa saber que está vivo, si está bien”, lamentó.

Mientras Camilo Blanes, de 40 años, presume a sus “amigos” en redes, seguidores y fans tratan de que abra los ojos y se dé cuenta que mucho de esos con quien aparece en Instagram no son sus amigos de verdad.