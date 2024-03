Feria de Salud en el Hospital Primario Mauricio Meza: Celebrando la Vida y la Salud de las Mujeres

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de Salud organizó una feria de salud en el Hospital Primario Mauricio Meza, situado en Ciudad Sandino

El doctor Manuel Largaespada, explicó que se atendieron a adultas mayores, embarazadas y jóvenes en edad de reproducción.

“El día de hoy estamos de fiesta recibiendo a unas 600 mujeres de Ciudad Sandino y Mateare, lo que queremos es restituir los derechos a las mujeres nicaragüenses y examinarlas de manera integral con resultados en el mismo día”, explicó el doctor.

María Esther Ramírez Narváez, aprovechó la feria para ser atendida por médicos especialistas.

“Esto es muy bueno y agradecemos al Presidente y a la Compañera Rosario Murillo que se preocupa por los adultos mayores y no solo nosotros. Siempre que voy a un hospital y centro de salud me atienden bien”, dijo Ramírez.

Xochil de los Ángeles García, tenía cita médica en este hospital y fue invitada por el personal de salud a realizarse otros estudios en la feria de salud.

“Me siento muy orgullosa de este buen modelo cristiano y solidario, porque hemos visto cambios en la salud gratuita. Hoy las mujeres nos sentimos contentas porque la salud de las madres y mujeres ha venido mejorando. En otros gobierno jamás lo miramos y no solo la salud sino que las mujeres a través del Mefcca hemos podido levantar nuestros negocios”, aseguró.

Xiomara Hernández Sevilla, habitante de la urbanización San Miguel, comentó que en otros gobiernos la población tenía que pagar hasta por la anestesia.

“La salud es prioridad del Presidente y más para las mujeres que somos cabezas de familia y no podemos pasar consulta en una clínica privada o somos amas de casa. Acá me han atendido muy bien y la realidad es que cuando tuve a mis hijos en los años 90 era totalmente diferente porque se pagaba hasta la jeringa y la anestesia y hoy hasta mis lentes me regalaron”, aseguró la paciente.