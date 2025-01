Youtuber Logan Paul desafía a Bad Bunny a un enfrentamiento en WWE

A través de sus redes sociales, el youtuber, actor y luchador profesional Logan Paul lanzó un desafío directo al cantante puertorriqueño Bad Bunny para enfrentarse en un cuadrilátero de WWE. Este intercambio ha generado gran expectativa entre los fanáticos de ambos artistas y la comunidad de lucha libre.

Recientemente, Bad Bunny, en una entrevista con Rolling Stone, habló sobre su pasión por la WWE y su intención de regresar al ring: “Quiero hacerlo una vez más. Quiero arriesgar mi vida en el ring. Sentí que no me arriesgué lo suficiente y quiero hacerlo”, comentó. Aunque el artista no dio una fecha específica para su regreso, dejó claro que mantiene contacto constante con la empresa y busca estar físicamente preparado.

Las palabras del “Conejo Malo” no pasaron desapercibidas. Logan Paul, ex campeón de los Estados Unidos en WWE, respondió directamente a la noticia con un claro reto: “Entonces sube al ring conmigo”. La propuesta encendió las redes, con miles de comentarios especulando sobre la posibilidad de este enfrentamiento, que sería un choque único entre dos de las figuras más mediáticas del entretenimiento y la lucha libre.

Una lucha entre Bad Bunny y Logan Paul tendría un impacto global, combinando la música, el espectáculo y la lucha libre en un evento sin precedentes. Aunque aún no hay confirmación oficial, los fanáticos ya sueñan con ver a estas dos superestrellas enfrentarse en el cuadrilátero. ¿Aceptará Bad Bunny el desafío? La decisión está en manos de Triple H y la WWE.