El hijo del inolvidable Charro de Huentitán, Vicente Fernández Jr., sorprendió al anunciar junto a su esposa Mariana González que están esperando a su primer hijo en común, a pesar de que el cantante se había sometido a una vasectomía años atrás.

La noticia fue confirmada por la pareja en redes sociales con un emotivo video que contiene imágenes de ultrasonido y un mensaje lleno de ilusión.

El bebé nacerá en febrero de 2026 y la pareja adelantó que se trata de una niña, cuyo nacimiento esperan programar para el 17 de febrero, fecha en la que cumpliría años Don Vicente Fernández.

Fernández Jr., de 62 años, explicó que recurrieron a un tratamiento de fertilidad que incluyó la reversión de su vasectomía y un proceso de inseminación in vitro.

“A Mariana le extrajeron un óvulo, a mí semen, se creó el embrión y se programó la implantación”, detalló Vicente.

Aunque en semanas pasadas ya circulaban rumores sobre el embarazo, fue hasta ahora que la pareja lo confirmó públicamente, recibiendo una ola de felicitaciones por parte de fans y colegas.

Mariana, conocida como la “Kim Kardashian mexicana”, compartió que para ambos este bebé representa un verdadero milagro y una bendición que llega en el mejor momento de sus vidas.