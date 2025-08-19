Cantante argentino Sandro estaría cumpliendo 80 años este martes

Un día como hoy, 19 de Agosto de 1945, nació Roberto Sánchez Ocampo, en Buenos Aires, Argentina, hijo de Vicente Sánchez e Irma Nydia Ocampo.

Desde muy temprana edad se interesó por la música; inspirado por el gran Elvis Presley (1935-1977), así comenzó participando en diversos festivales escolares imitando a su ídolo.

Estudió en la Escuela n.º 3 República de Brasil, y al terminar la escuela junto a otro amigo se unen y se presentan en eventos cantando boleros, tangos y rock and roll.

Llegó solo hasta 3er año de secundaria para dedicarse a trabajar y ayudar en el hogar, así logró tener su primera guitarra la cual aprendió a tocar en poco tiempo, además de pasos de baile.

En 1960 forma el grupo Los Caniches de Oklahoma, usando el seudónimo de «Sandro». Poco después pasaron a llamarse «Los del fuego», al reemplazar Sandro al vocalista, pasó a llamarse «Sandro y los del fuego» en 1963, con quienes adaptaba al español las famosas canciones de su ídolo y Paul Anka.

En 1964 graban el sencillo «Hay mucha agitación» y en 1965 el grupo se separa, año en que actúa en la cinta «Convención dep vagabundos», junto a Ulbaldo Martínez (1909-1977) y Palito Ortega.

En 1966 graba su primer álbum como solista «El sorprendente mundo de Sandro» y «Alma y fuego». En junio de 1968 muere su padre Vicente Sánchez.

En 1969 inicia una relación con Julia Adela, ese año estrena «Quiero llenarme de ti», junto a Marcela López y en 1970 «Gitano», con Soledad Silveyra y «Muchacho», junto a Irán Eory (1937-2002).

En 1971 lanza el álbum «Sandro espectacular» y en 1972 «Te espero», de donde se desprenden los sencillos: El deseo de vivir y Carolina en mi piel.

En 1973 actúa en «El deseo de vivir», junto a Elena Sedova y en 1974 «Operación Rosa Rosa», junto a Laura Bove (1946-2020).

En 1980 actúa en «Subí que te llevo», con Mariquita Valenzuela y en 1982 su relación con Julia termina, e inicia otra con la vedette María del Pilar García, conocida como Tita Russ, con quien estuvo cinco meses.

En 1985 inicia un noviazgo con María Elena Fresta, y lanza «Vengo a ocupar mi lugar» y «Sandro». El 26 de agosto de 1992 muere su madre Irma Nydia Ocampo, lo que fue un golpe muy duro para él.

Sandro tenía una fuerte adicción al tabaco siendo diagnosticado en 1998 con enfisema pulmonar, debido a ello se retira de los escenarios para empezar con su tratamiento, el 20 de noviembre se le practicó un trasplante de corazón y pulmones, y aunque salió bien de la operación se presentaron complicaciones durante el proceso de adaptación, debido a ello fue nuevamente operado y puesto en terapia intensiva.

En 2004 lanza «Amor gitano», ese año puso fin a la relación con María Elena Fresta e inicia otra con Olga Garaventa, con quien contrajo matrimonio en abril de 2007. Que a los 50 te vaya a aparecer una persona así cuando nunca lo imaginaste… Si tenés 20 es una cosa. Yo tenía 49. Estaba de vuelta de muchas cosas. No me podía ilusionar. Pienso que fue el brazo de Dios. En el libro de la vida estaba escrito que iba a conocerlo», dijo Olga en entrevista con el Diario Clarín.

Sandro en sus múltiples relaciones nunca llegó a tener hijos, sin embargo, en 2006 salió a la luz una supuesta hija del cantante llamada Sandra Borda, por lo que el cantante se sometió a una prueba de ADN, la cual salió negativa, terminando así su reclamo, detallaba en una nota el Diario Clarín.

En 2005 recibió el Grammy Latino al conjunto de su trayectoria profesional y en 2006 lanza el álbum «Secretamente palabras de amor».

En diciembre de 2009 fue afectado por una neumonía, logrando ser estabilizado, pero a comienzos del 2010 nuevamente recae y finalmente muere el 4 de enero a las 8:40 p.m., tenía 64 años. Fue sepultado en el Cementerio Gloriam.

Tras su muerte, Sandra Borda nuevamente afirmaba ser hija y heredera Sandro, en 2015 por orden de un juez el cuerpo fue exhumado para la prueba de ADN, obteniendo el mismo resultado. En 2019 otro supuesto descendiente sale a la luz, llamado Cristian Cowe, pero hasta el día de hoy no se ha comprobado nada.

Sandro es considerado como uno de los padres del rock argentino.