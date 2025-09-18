Tokischa llora por su primera nominación al Latin Grammy: “Se siente arte, se siente arduo trabajo”

Fue nominada en la categoría “Mejor interpretación fusión urbana”

La rapera dominicana Tokischa reaccionó emocionada por su primera nominación a los Latin Grammy.

El debut de la exponente urbana en los premios de la Academia Latina de la Grabación es por su tema junto a la argentina Nathy Peluso “De Maravisha” en la categoría “Mejor interpretación fusión urbana”.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante publicó un video suyo llorando y compartió un emotivo mensaje.

“Supongo que así se siente ser nominada por @latingrammys por primera vez. Qué agradecida estoy, qué feliz que dicha, qué bendición, esto es otra cosa, se siente satisfacción, se siente aceptación, me siento vista, se siente un reconocimiento, se siente arte, se siente arduo trabajo, se siente ganas de salir a gritar por la calle, se siente ganas de irme nadando de donde estoy pa’ Santo Domingo pa’ contarles a todos allá”, escribió.