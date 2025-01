Tina Turner regresa con una canción inédita que revive su legado musical

La legendaria reina del rock, Tina Turner, vuelve a emocionar al mundo con el lanzamiento de «Hot for You, Baby», una canción inédita de los años dorados de su carrera. Rescatada de las sesiones de grabación de su icónico álbum Private Dancer (1984), este tema es un recordatorio de su inigualable talento y su increíble historia de resiliencia.

Tras superar un matrimonio tormentoso y una etapa de olvido, Turner resurgió en los años 80 como un ícono global. Su álbum Private Dancer, que incluyó éxitos como “What’s Love Got to Do with It”, marcó su renacimiento artístico y personal. Ahora, más de cuatro décadas después, esta canción grabada en los estudios Capitol de Hollywood ve la luz, sorprendiendo a sus seguidores.

Estrenada el 23 de enero en el programa de Radio 2 de la BBC, Hot for You, Baby captura la esencia de Tina Turner en su apogeo. Escrita por George Young y Harry Vanda, el tema es una pieza invaluable que refleja su energía y pasión. Este lanzamiento es un regalo para sus millones de fans, un eco de la voz poderosa y el espíritu indomable de una artista que trascendió las adversidades para convertirse en leyenda.