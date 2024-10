Tiktoker “La Joela” presento Video musical «La tortillera» en Tu Nueva Radio Ya

El famoso tiktoker Joel Bonilla, mejor conocido como la “Joela” visitó los estudios de Tu Nueva Radio Ya para dar a conocer su video musical “La tortillera” hecho en colaboración con el creador de contenido JR.

“Jr me contacto y me dijo que grabáramos ese video juntos y acepté la propuesta porque en esa canción se observa como ha sido mi vida, los momentos difíciles por los que he pasado y soy una orgullosa “Tortillera”, gracias a vender tortilla de una manera única me di a conocer en las redes sociales”, dijo Joel.

El tiktoker aprovechó para bailar con los presentadores del programa Hablemos Ya “Festivos” y mostrar su coreografía sexy, que aplicó en el video que lanzó con el también youtuber JR.

En el video lanzado hace unos días en la plataforma de Tiktok se observa a la Joela bailando bachata moviendo las caderas de manera sensual con el cover de la canción “Tatuaje” de Elvis Crespo, con la parte pintoresca de JR.

También nos comentó que se está preparando con todo para destriparle la “Pitahaya” a “La Princesa” en la pelea de Bellacos Enterteinement que será realizada el sábado 16 de Noviembre en el Polideportivo Alexis Arguello.

La rivalidad entre estas dos personas de la diversidad sexual se debe a que la Joela asegura que la “Princesa” de Viva Nicaragua Canal 13 le dijo que no sabía leer y que era corriente.

Por eso Joel está entrenando para quitarse esa espinita que tiene con el presentador del Cotilleo.