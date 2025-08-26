Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso

La cantante estadounidense Taylor Swift, una de las artistas más influyentes, ha dado un paso trascendental en su vida personal: su compromiso con el jugador de la NFL, Travis Kelce.

La noticia fue revelada a través de una publicación conjunta en Instagram, donde la pareja compartió tiernas imágenes acompañadas del mensaje: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”.

La propuesta se llevó a cabo en un entorno íntimo, rodeado de flores blancas y rosas, reflejando la sencillez y autenticidad que ha caracterizado su relación desde que comenzó en 2023.

En las fotografías, Taylor aparece abrazada a Travis, luciendo un impresionante anillo de compromiso que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

El anillo, diseñado por Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry, es una pieza de inspiración victoriana elaborada a mano en oro amarillo de 18 quilates.

Su protagonista es un diamante antiguo alargado de talla cojín de aproximadamente ocho quilates, color F y claridad VS1, engastado con puntas de aguja y adornado con diamantes más pequeños y grabados a mano en los hombros del engaste.

Según expertos en joyería, el valor estimado del anillo asciende a 550,000 dólares, joya que simboliza el compromiso de la pareja, y además se ha convertido en una de las piezas más comentadas del mundo del espectáculo.