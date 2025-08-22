Shakira es captada en un bikini viral y divide opiniones en redes sociales

La superestrella del pop Shakira ha vuelto a ser el centro de atención tras ser fotografiada mientras meditaba en una playa de Los Cabos, México.

La cantante, de 48 años, fue vista luciendo un llamativo bikini metalizado con flecos, una elección que generó un intenso debate en las redes sociales.

Las imágenes, que se hicieron virales, muestran a la artista en un momento de tranquilidad y conexión con la naturaleza.

Mientras muchos de sus seguidores elogiaron su figura y aplaudieron su autenticidad, otros criticaron el conjunto, considerándolo poco favorecedor o más apropiado para un escenario que para la playa.

A pesar de los comentarios, las fotos reafirman el estatus de Shakira como un ícono de estilo, capaz de generar conversaciones incluso con su atuendo de playa.

Shakira se encuentra en México como parte de su gira, que incluirá conciertos en Monterrey y la Ciudad de México.