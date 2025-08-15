Por fuerza mayor, Shakira cancela concierto previsto para el 26 de septiembre en República Dominicana

La cantante colombiana Shakira canceló su concierto programado para el próximo 26 de septiembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana.

La noticia fue confirmada por la empresa promotora SD Concerts a través de un comunicado oficial.

Este espectáculo formaba parte de la gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, y había sido reprogramado previamente, ya que originalmente estaba previsto para el 2 de abril.

La promotora explicó que la suspensión se debe a “circunstancias fuera de nuestro control”, sin ofrecer mayores detalles sobre los motivos específicos.

SD Concerts informó que se realizará el reembolso automático de las entradas adquiridas, utilizando el mismo método de pago original, en un plazo estimado de 30 a 45 días.

Aunque no se ha anunciado una nueva fecha, la organización aseguró que está trabajando para confirmar una futura presentación de la artista en el país.

La cancelación generó reacciones entre los seguidores de Shakira, quienes ya habían expresado preocupación ante la falta de información oficial y el retiro de la publicidad del evento en las calles de Santo Domingo