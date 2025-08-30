Sergio Ramos debuta como cantante con “Cibeles”: un homenaje musical al Real Madrid

El legendario futbolista español Sergio Ramos ha dado un paso sorprendente fuera del terreno de juego: se lanza como cantante en solitario con su primer single titulado “Cibeles”, disponible desde el 31 de agosto en todas las plataformas digitales.

Este nuevo proyecto musical no es solo una incursión artística, sino una declaración emocional. “Cibeles” es un homenaje directo al Real Madrid, el club donde Ramos forjó su legado durante 16 temporadas, conquistando títulos como cinco Ligas, cuatro Champions League, y cuatro Mundiales de Clubes. La canción, cargada de nostalgia y gratitud, incluye versos como:

“Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen / Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele / Y tú lo sabes, Cibeles”.

El videoclip, compartido en sus redes sociales, muestra momentos icónicos de su carrera con el club blanco y culmina en la emblemática fuente de Cibeles, lugar tradicional de celebración para los madridistas.

Aunque este es su primer tema en solitario desde SR4 en 2018, Ramos no es ajeno a la música. Ha colaborado con artistas como Niña Pastori, Demarco Flamenco, Los Yakis y Canelita, y recientemente fue confirmado como parte del nuevo álbum del cantante mexicano Carín León.

Actualmente jugador del Rayados de Monterrey, Ramos demuestra que su pasión por el arte va más allá del fútbol: también pinta, compone y ahora canta. “Cibeles” no solo marca su debut como solista, sino también una forma de reconectar con su historia, su afición y su identidad como madridista.

