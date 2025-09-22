Se viraliza video de Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, “Chacobeando” a otro hombre

Un video publicado recientemente en redes sociales ha puesto en el centro de un rumor, a María del Refugio Abarca Villaseñor, la viuda de Vicente Fernández, conocida cariñosamente como Doña Cuquita.

El clip, grabado durante un concierto de su hijo, el cantante Alejandro Fernández, muestra a Doña Cuquita aparentemente besando a un hombre, lo que inmediatamente desató especulaciones sobre un posible nuevo romance.

El video se viralizó rápidamente, acumulando cientos de miles de reproducciones y generando una ola de comentarios.

Mientras algunos usuarios interpretaban el gesto como un beso romántico, otros defendían la inocencia del momento, argumentando que se trataba de una muestra de afecto familiar.

La situación reavivó el debate sobre cómo se juzgan los gestos de cariño de las figuras públicas en un entorno digital.

Sin embargo, los rumores fueron desmentidos. Tras una rápida investigación de los usuarios en redes sociales, se descubrió que el hombre en el video es Javier, el hermano mayor de Doña Cuquita.

Varios comentarios en la publicación original señalaron que la familia Fernández es muy afectuosa y que los gestos de cariño como este son comunes entre ellos.

«Recordemos que ellos como familia son muy afectuosos (cariñosos, amorosos) y así se saludan o se expresan su cariño», comentó un usuario, defendiendo la inocencia de la interacción.

«Lo que para ti tal vez está mal visto para ellos no… pero de eso que digan que la señora Cuquita ya tiene novio se pasan, deberían de investigar primero antes de señalar o decir o confirmar».

Hasta el momento, ni Doña Cuquita ni su familia han emitido un comunicado oficial al respecto, dejando claro que el video viral solo fue un malentendido.