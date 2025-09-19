Rumores apuntan a que Adele podría cantar para el show de medio tiempo en el súper Bowl

La cantante británica Adele estaría en negociaciones para ser la protagonista del espectáculo de medio tiempo del próximo Súper Bowl LXI.

Aunque no hay una confirmación oficial, fuentes cercanas a la NFL y a la productora Roc Nation, de Jay-Z, aseguran que las conversaciones están en curso, un giro notable dado que Adele rechazó una oferta similar en 2016.

En aquella ocasión, la artista alegó que el espectáculo «no es sobre música» y que ella no baila, lo que llevó a Lady Gaga a tomar su lugar en una actuación memorable.

Sin embargo, si Adele acepta ahora, se espera que su show se aleje de las coreografías y se enfoque en la potencia de su voz y sus emotivas baladas, ofreciendo un momento más íntimo.

Otros nombres que suenan para el Super Bowl 2026 son Taylor Swift y Miley Cyrus.

La decisión final se tomará considerando a múltiples candidatos, manteniendo la expectativa sobre quién protagonizará uno de los eventos más vistos del mundo.

El Súper Bowl LXI se celebrará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y su espectáculo de medio tiempo, como cada año, promete ser un evento global de gran relevancia.