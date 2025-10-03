Ricky Martin y Carin León sorprenden al entrenar juntos “A Medio Vivir”

El mundo de la música latina estrenó una colaboración explosiva: Ricky Martin y Carin León juntos colaboraron en una nueva versión de “A Medio Vivir”, uno de los grandes clásicos del astro boricua.

A través de redes sociales se han viralizado imágenes y videos donde ambos artistas aparecen en un estudio, afinando voces y compartiendo momentos de camaradería mientras ensayan el emblemático tema que marcó los años 90.

Ricky Martin, siempre innovador en su carrera, ha encontrado en Carin León la voz fresca del regional mexicano que actualmente conquista escenarios internacionales. La unión de ambos promete darle un giro único a la balada, fusionando el estilo pop romántico con toques de mariachi y sonidos de la música mexicana contemporánea.

Los fanáticos no han tardado en reaccionar, mostrando entusiasmo por esta inesperada colaboración que une generaciones y géneros. De concretarse el lanzamiento, “A Medio Vivir” podría renacer como un himno renovado, con la fuerza vocal de Martin y el sello inconfundible de Carin León.