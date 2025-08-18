Ricky Martin hará historia en los MTV al recibir el primer premio ícono latino

El astro puertorriqueño Ricky Martin será homenajeado en los MTV Video Music Awards 2025 con el flamante Premio Ícono Latino, convirtiéndose en el primer artista en recibir este galardón que celebra el impacto global de los músicos latinos.

La ceremonia, que se transmitirá en vivo el próximo 7 de septiembre desde el UBS Arena en Nueva York, marcará también el 25º aniversario de la icónica presentación de Martin en los VMAs de 1999, cuando interpretó “Livin’ la Vida Loca” y se llevó cinco premios, incluyendo Mejor Video Pop.

Con más de 70 millones de discos vendidos y una carrera que abarca géneros como pop latino, reguetón, salsa y dance, Ricky Martin ha sido pionero en llevar la música latina a escenarios internacionales.

Ganador de múltiples Grammy y Latin Grammy, también ha sido un firme defensor de los derechos humanos y causas sociales.

Además de recibir el premio, Ricky Martin ofrecerá una actuación especial en la gala, que contará con otros artistas como J Balvin, Sabrina Carpenter y Busta Rhymes.

Este nuevo reconocimiento representa un paso importante para MTV en la visibilización de artistas latinos que han moldeado la cultura musical a nivel mundial.