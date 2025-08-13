Rauw Alejandro recibirá el Premio de la Herencia Hispana 2025

El artista puertorriqueño Rauw Alejandro será reconocido con el Premio de la Herencia Hispana 2025 en la categoría Visión, uno de los galardones más destacados que otorga la Fundación Herencia Hispana (HHF) en Estados Unidos. El premio celebra a líderes latinos que han transformado sus industrias con creatividad, autenticidad e impacto global.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre en el Teatro Warner de Washington D.C. y será transmitida a nivel nacional por la cadena PBS. El evento forma parte de las celebraciones oficiales del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

La Fundación Herencia Hispana destacó que Rauw Alejandro representa “la esencia del Premio Visión: audaz en su creatividad, con una visión global y auténtico en cada paso que da”. El artista ha logrado consolidarse como una figura influyente en la música urbana latina, fusionando géneros y estilos que conectan con audiencias internacionales.

En el marco del anuncio, Rauw Alejandro también reveló el título de su próximo álbum: “Cosa Nuestra: Capítulo 0”, una producción que rinde homenaje a Puerto Rico, al Caribe y a sus raíces culturales. “Gracias por este Vision Award en los Hispanic Heritage Awards. Es un honor unirme a la lista de increíbles creativos que han recibido este reconocimiento”, expresó el cantante.

Con una trayectoria que incluye un Latin Grammy, cuatro nominaciones al Grammy, y múltiples premios Billboard y Lo Nuestro, Rauw Alejandro ha colaborado con artistas como Bad Bunny, Romeo Santos, Feid, Pharrell Williams y Laura Pausini. Su inclusión en la lista de galardonados lo coloca junto a figuras como Shakira, Carlos Santana, Jessica Alba y Selena Gómez, quienes han sido reconocidos en ediciones anteriores.