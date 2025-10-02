Raphael cancela conciertos por bronquitis: “Volveré con más fuerzas que nunca”

El legendario cantante español Raphael ha anunciado la cancelación de su concierto previsto para el sábado 4 de octubre en la Plaza de Toros de Murcia, como parte del Festival Murcia ON, debido a una bronquitis que le impide presentarse por prescripción médica.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, el intérprete de Mi gran noche expresó:“Por prescripción médica, debido a una bronquitis, me veo en la obligación de cancelar el concierto que íbamos a celebrar este sábado 4 de octubre en la Plaza de Toros de Murcia dentro del Festival Murcia ON”.

La nueva fecha para el espectáculo ha sido reprogramada para el 23 de mayo de 2026, en el mismo recinto. Raphael también agradeció el cariño y la comprensión de sus seguidores, asegurando que regresará “con más fuerzas que nunca”.

Esta cancelación se suma a otras recientes, como la del concierto en Zamora, y ocurre en medio de una etapa delicada para el artista, quien en diciembre de 2024 fue diagnosticado con linfoma cerebral primario, una condición que lo mantuvo alejado de los escenarios durante varios meses.

A pesar de los contratiempos, Raphael ha demostrado una resiliencia admirable y mantiene firme su compromiso con el público. Su mensaje de esperanza y su promesa de volver han generado una ola de apoyo entre sus seguidores, quienes le desean una pronta recuperación.