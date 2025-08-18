Rapero A$ap Rocky revela que quiere «Preñar» siete veces más a Rihanna, la madre de sus tres hijos

El rapero A$AP Rocky, pareja de la superestrella Rihanna, ha dejado a todos boquiabiertos con una declaración inesperada: quiere formar una familia numerosa con al menos diez hijos junto a la cantante de Barbados.

Durante una entrevista en una alfombra roja, Rocky dijo que su modelo ideal es la famosa familia Wayans, conocida por sus diez hermanos.

Aunque no quedó claro si hablaba en serio o en tono de broma, lo cierto es que la pareja ya está esperando a su tercer hijo.

Tras el nacimiento de RZA en 2022 y Riot Rose en 2023, ahora se preparan para recibir a una niña, aunque aún no han decidido el nombre.

Rihanna, por su parte, recibió las palabras de su pareja con humor, diciendo que todavía no saben si esperan a una “Pitufina” o a un “Papá Pitufo”.

Lo que sí dejó claro es que el nombre del bebé comenzará con la letra “R”, siguiendo la tradición familiar: Rihanna, Rakim (nombre real de A$AP Rocky), RZA y Riot.

Aunque la idea de tener diez hijos puede sonar exagerada, A$AP Rocky ha expresado en otras entrevistas que la crianza de sus hijos es su mayor creación y que disfruta profundamente la vida familiar con Rihanna.