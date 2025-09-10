Presentadora de Canal 13 Dania Saravia se retira de la televisión para incursionar en la medicina estética

La presentadora de televisión y médico general, Dania Sarahí Rivas Saravia, anunció su retiro de Viva Nicaragua Canal 13 después de tres años de labor para dedicarse a su carrera en la medicina estética.

Actualmente Saravia cursa un diplomado en la Universidad Americana (UAM) y planea abrir su propia clínica especializada.

Saravia, quien reconoció haber sido una persona tímida, afirmó que su experiencia en la televisión la ayudó a ganar seguridad y confianza en sí misma, habilidades que considera esenciales para su futuro profesional.

Agradecida con el equipo del canal y con el público, destacó la importancia de la disciplina para alcanzar las metas.

Además de su carrera en la medicina, Dania Saravia comparte su vida con siete perros rescatados y tiene un gusto especial por los departamentos de Granada y León.

Con esta nueva etapa, se prepara para ofrecer bienestar y confianza a sus futuros pacientes.