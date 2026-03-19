Preocupación por Chuck Norris tras ser hospitalizado de emergencia en Hawái

El reconocido actor y leyenda del cine de acción Chuck Norris fue hospitalizado de emergencia en Hawái, generando preocupación entre sus seguidores a nivel mundial.

Según los primeros reportes, el artista de 86 años sufrió una emergencia médica en la isla de Kauai, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. Hasta el momento, no se han revelado detalles específicos sobre la causa de su ingreso.

A pesar del susto, fuentes cercanas indican que el actor se encuentra estable y de buen ánimo, incluso bromeando mientras permanece bajo observación médica.

La noticia ha sorprendido a sus fans, ya que apenas un día antes de la emergencia, Norris se mantenía activo e incluso estaba entrenando en la isla.

Cabe destacar que el icónico actor celebró recientemente su cumpleaños número 86, compartiendo en redes sociales un mensaje positivo sobre su salud y energía, lo que hace aún más inesperada esta situación.