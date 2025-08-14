Policías requisan a Leonardo Dicaprio en España sin saber quién era

El reconocido actor Leonardo DiCaprio vivió un momento insólito durante su visita a Ibiza, España, al ser detenido y requisado por agentes de la Guardia Civil que no lo reconocieron.

El incidente ocurrió mientras DiCaprio intentaba ingresar a una exclusiva fiesta privada en una villa de la isla.

DiCaprio, de 50 años, vestía completamente de negro y llevaba su clásica gorra de béisbol.

Acompañado por su pareja, la modelo italiana Vittoria Ceretti, y otros amigos, fue interceptado por los oficiales que realizaban un control de seguridad tras recibir una denuncia sobre la legalidad del evento.

Los agentes pidieron identificación a todos los presentes, sin notar que uno de ellos era el protagonista de Titanic.

Según testigos, DiCaprio tomó la situación con humor y se mostró amable mientras revisaban sus pertenencias, en tanto Victoria comentó entre risas: “Me están revisando completamente ahora”.

Una vez que los documentos fueron verificados, los oficiales permitieron el ingreso del grupo a la fiesta, que contaba con otras celebridades como Kendall Jenner y Tobey Maguire.