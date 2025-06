Noche de nostalgia y baladas: Juan Bau y Jeanette en concierto este martes

Mañana martes la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío será el escenario de una noche cargada de emociones, recuerdos y música romántica con la presentación de Jeanette y Juan Bau, dos íconos de la balada en español que celebran 50 años de trayectoria artística.

Durante una conferencia de prensa realizada esta mañana en el Hotel Crowne Plaza, ambos artistas compartieron sus primeras impresiones sobre Nicaragua y su entusiasmo por reencontrarse con el público que los ha seguido por décadas.

Jeanette, cantante británica de origen español, conocida por temas como “Porque te vas” y “Soy rebelde”, expresó su sorpresa y admiración por la naturaleza del país. “Ayer me llevaron a Granada, vi una laguna preciosa y cené delicioso Me ha encantado la vegetación, el volcán Masaya, y me sorprendió ver tantos caballos y vacas caminando libremente por los caminos”, comentó entre risas.

También destacó la calidez de los nicaragüenses: “Sois muy simpáticos, muy hospitalarios. Me siento muy a gusto aquí”.

Por su parte, Juan Bau, cantautor español de 76 años, recordó con emoción su llegada al mismo hotel donde se hospedó en su primera visita al país. Aunque no ha tenido tiempo de recorrer Managua esta vez, se mostró conmovido por el cariño del público: “Eso llena mi vida como artista y como persona. Es muy satisfactorio sentir ese afecto después de tantos años”.

El concierto, organizado por CICAMEXSA y Sol Productions, promete ser una velada inolvidable con interpretaciones de clásicos como “Una estrella en mi jardín”, “Penas”, “El muchacho de los ojos tristes” y muchos más.

Las entradas ya están a la venta, con precios que van desde los 50 dólares para el tercer balcón, 60 dólares para el segundo, 85 dólares para el primer balcón y 120 dólares en la zona de platea. Además, se ofrecen descuentos especiales: un 25% para miembros de Claroclub y pensionados, y un 10% para el público general en la localidad de platea.

Los boletos pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Nacional Rubén Darío, en el Hotel Crowne Plaza o a través de las redes sociales de CICAMEXSA y Sol Productions.

Será una noche para cantar, recordar y compartir en familia. Como dijo Jeanette al despedirse: “Me siento como en casa”. Y Juan Bau lo resumió con una sonrisa: “Estoy feliz de estar en su tierra”.