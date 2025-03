“No puedes tratar a la gente como basura”, dice la hija de daddy yankee ante demanda de 250 millones de dólares contra su madre

Jesaaelys Ayala, quien suele usar su cuenta de Instagram para expresar sus sentimientos, reaccionó a la demanda de 250 millones de dólares de su padre, Daddy Yankee, en contra de su madre, Mireddys González, dejando en claro su postura en esta demanda millonaria que enfrenta su progenitora.

“No puedes tratar a la gente como basura y adorar a Dios al mismo tiempo”, dice la nota escrita en papel.

El texto ha sido interpretado como una clara referencia a la disputa legal que enfrenta su familia sobre todo con dedicatoria especial a su padre, quien se ha encomendado a Dios más que nunca.

No es la primera vez que Jesaaelys Ayala reacciona al conflicto entre sus padres, también ha compartido imágenes sobre su postura ante los “nuevos comienzos”.

Incluso, Daddy Yankee reveló a los medios en Puerto Ricos que la relación con su hija estaba “lacerada”.

Si bien Jesaaelys no menciona a sus padres en sus publicaciones, en redes aseguran que no es necesario que lo haga, pues sus mensajes son tan directos que no requieren explicación alguna.

La familia Ayala González sigue siendo el escenario de indirectas que dejan al descubierto la tensión por este enfrentamiento legal.

