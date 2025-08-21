“No era un challenge”, tiktoker nica José Ismael estuvo preso por conducir sin licencia en Ometepe

El creador de contenido José Ismael Núñez, conocido en Tik Tok por sus videos sobre turismo y gastronomía dio a conocer que durante una visita a la Isla de Ometepe, Rivas, se atrevió a conducir moto sin licencia, por lo cual pasó 48 horas bajo resguardo policial y fue obligado a pagar la multa correspondiente.

En un video publicado en sus redes sociales, el tiktoker relató lo sucedido reconociendo abiertamente su error.

“Fui irresponsable”, expresó, dejando claro que no culpa a nadie más por lo ocurrido.

La motocicleta que conducía era prestada, y aunque no estaba bajo efectos del alcohol como lo confirmó el uso del alcoholímetro, admite que no debió haber manejado sin la documentación requerida.

El tiktoker aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores: “Caminen con licencia, con casco, sin tomar. Yo no iba tomado, quiero aclarar eso”, dijo, que la ley en Nicaragua es pareja para todos, sin importar si se es figura pública o no.

El incidente le permitió reflexionar sobre la importancia de actuar con responsabilidad.

“El aprendizaje es lo importante”, concluyó, instando a los jóvenes a no repetir su error y a respetar las normas de tránsito.