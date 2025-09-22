Niegan por decimocuarta vez la libertad condicional a Mark David Chapman, asesino de John Lennon

Mark David Chapman, de 70 años, conocido por el asesinato de John Lennon en 1980, ha visto rechazada su solicitud de libertad condicional por decimocuarta ocasión.

La decisión fue confirmada por las autoridades penitenciarias del estado de Nueva York tras la audiencia de Chapman el pasado 27 de agosto.

Chapman, quien cumple una condena de 20 años a cadena perpetua, podrá volver a solicitar la libertad en febrero de 2027. Hasta entonces, permanecerá en la Green Haven Correctional Facility.

El 8 de diciembre de 1980, Chapman le disparó fatalmente a John Lennon frente al edificio The Dakota en Manhattan.

El crimen ocurrió horas después de que Lennon le firmara una copia de su álbum Double Fantasy.

Chapman se declaró culpable de asesinato en segundo grado, lo que le ha permitido solicitar su liberación cada dos años desde el 2000.

A pesar de que Chapman ha manifestado su arrepentimiento y ha mantenido un buen comportamiento en prisión, las autoridades han reiterado su negativa.

Los motivos principales para el rechazo se basan en la gravedad y premeditación del delito, el impacto global de la muerte de Lennon y la preocupación por la seguridad de Yoko Ono y el público en general.

La decisión de mantener a Chapman en prisión subraya el peso histórico y simbólico de su crimen, y según los especialistas, es poco probable que sea liberado en futuras audiencias.