Nicole Kidman y Keith Urban confirman separación tras casi dos décadas de matrimonio

El mundo del espectáculo se ha conmocionado tras la noticia de la separación de la actriz Nicole Kidman y el cantante country Keith Urban, poniendo fin a un matrimonio de casi dos décadas que inició en junio de 2006.

Fuentes cercanas indicaron que la pareja, padres de dos hijas, Sunday Rose (17) y Faith Margaret (14), ya vivía separada desde el comienzo del verano de 2025, con Urban habiendo abandonado la residencia familiar en Nashville.

Aunque la pareja aún no ha emitido un comunicado oficial, documentos legales sugieren que Nicole Kidman presentó una solicitud de divorcio citando “diferencias irreconciliables”.

La actriz estaría buscando la custodia principal de sus hijas, aunque con un plan de crianza compartido.

Allegados a la pareja señalaron que, si bien Kidman hizo esfuerzos significativos por mantener la unión, las diferencias resultaron insalvables.

Para la actriz, el apoyo familiar, especialmente de su hermana Antonia, ha sido fundamental durante el proceso. La noticia ha generado un intenso impacto mediático dada la visibilidad del matrimonio en Hollywood.