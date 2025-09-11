Nicki Nicole afirma estar “Enculada” del futbolista lamine Yamal

La cantante argentina Nicki Nicole confirmó su relación con el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, revelando que está «muy enamorada».

Los rumores sobre el romance comenzaron hace semanas, tras ser vistos juntos en varios eventos en Barcelona.

Las especulaciones aumentaron cuando Nicki compartió una foto junto a Yamal en su cumpleaños.

La relación se confirmó después de que el futbolista mostrara una imagen de la cantante como fondo de pantalla de su teléfono, una situación captada en video por su compañero de selección, Nico Williams.

Nicki Nicole ha expresado su felicidad en esta nueva etapa y ha comentado que está disfrutando su tiempo en Barcelona, e incluso está aprendiendo catalán con la ayuda de Yamal.

La pareja se ha convertido en una de las más comentadas del mundo del espectáculo y el deporte.