Netflix estrenará documental de Juan Gabriel el 30 de Octubre

La plataforma de streaming Netflix anunció que el 30 de octubre de 2025 estrenará la serie documental «Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero».Esta producción rinde homenaje al icónico cantautor mexicano Alberto Aguilera Valadez, conocido mundialmente como Juan Gabriel.

La serie, dirigida por María José Cuevas, ofrecerá una mirada íntima a la vida del artista, desde sus orígenes en Ciudad Juárez hasta su ascenso como una de las figuras más exitosas y queridas de la música latina.

A lo largo de cuatro episodios, el documental presentará material inédito, incluyendo grabaciones personales, fotografías y reflexiones del propio «Divo de Juárez», además de testimonios de familiares, amigos y colaboradores.

Juan Gabriel, quien falleció el 28 de agosto de 2016, es considerado uno de los artistas más importantes de México e Hispanoamérica.

Este documental busca profundizar en su historia y su legado, revelando aspectos poco conocidos de su vida personal y profesional.