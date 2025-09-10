Natti Natasha revelará el sexo de su bebé en los Premios Juventud 2025

La cantante dominicana Natti Natasha anunció que revelará el sexo de su segundo bebé durante su presentación en los Premios Juventud 2025, que se llevarán a cabo el 25 de septiembre en la Ciudad de Panamá.

La artista, quien ya es madre de Vida Isabelle, de cuatro años, estrenará una canción inédita compuesta para este emotivo momento.

En una entrevista, Natti Natasha comentó que el tema fue creado para compartir públicamente la noticia con sus seguidores, quienes han mostrado gran expectativa, especialmente por el deseo de su hija mayor de tener una hermana.

La artista no solo protagonizará la apertura de la gala, sino que también participará en un homenaje a la música panameña junto a artistas como Boza, Sech, Farruko y Willie Colón.

El evento contará con la participación de otras figuras de renombre como Maluma, Morat, Lola Índigo y Bad Gyal.

La edición de los Premios Juventud 2025 incluirá nuevas categorías que celebran la diversidad musical, como Mejor Canción Música Mexicana Alternativa y Afrobeat Latino del Año.