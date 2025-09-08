Natanael Cano estará en Nicaragua el 8 de Noviembre en el Estadio Soberanía

El ídolo de los corridos tumbados, Natanael Cano, ha confirmado su esperado concierto en Nicaragua. El artista mexicano se presentará el próximo 8 de noviembre de 2025 en el Estadio Nacional Soberanía, uno de los recintos más importantes del país, ubicado en la capital, Managua.

Conocido como pionero del género de los corridos tumbados, Cano ha conquistado millones de seguidores en todo el mundo gracias a éxitos como Amor Tumbado, Soy el Diablo (Remix) y Arriba de la Blindada. Su estilo, que combina los sonidos del regional mexicano con influencias del trap y el hip hop, lo ha convertido en una de las figuras más influyentes de la música actual.

El Estadio Nacional Soberanía, con capacidad para más de 15 mil personas, será el escenario donde los fanáticos podrán disfrutar de un show lleno de energía, música en vivo y la autenticidad que caracteriza al joven cantante originario de Hermosillo, Sonora.

Aunque la productora aún no ha revelado los detalles sobre la venta de boletos, se espera que en los próximos días se anuncien los precios y los puntos de distribución oficiales. La expectativa entre los seguidores nicaragüenses ya es alta, convirtiendo este concierto en uno de los eventos musicales más esperados del año.