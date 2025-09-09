Ya están a la venta los boletos para concierto de Natanael Cano en Nicaragua

El cantante mexicano Natanael Cano, considerado uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados, confirmó su concierto en Nicaragua como parte de su Tour Latinoamérica 2025. La cita será el próximo 8 de noviembre en el Estadio Nacional Soberanía, en Managua, donde sus seguidores podrán disfrutar de todos sus éxitos en un espectáculo inolvidable.

Las localidades estarán distribuidas en diferentes zonas con precios que van desde Mesas Amex A $250 (C$9,250), Mesas Amex B $200 (C$7,400), Sillas Platinum $150 (C$5,550), Gramilla $40 (C$1,480), Gradas Preferenciales $75 (C$2,775) y Gradas Generales $50 (C$1,850), más cargo por servicio.

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketera Nicaragua, Super Express y puntos autorizados. Además, el evento cuenta con el respaldo de BAC, American Express, Flor de Caña, Toña y Casa Pellas, garantizando un espectáculo de primer nivel en la capital nicaragüense.

Con esta presentación, Natanael Cano promete encender a sus fanáticos con un repertorio lleno de corridos tumbados, trap y fusiones que lo han llevado a convertirse en un fenómeno de la música latina.