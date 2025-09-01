Natanael Cano confirma concierto en Nicaragua

El reconocido cantante mexicano Natanael Cano, una de las figuras más importantes del movimiento de los corridos tumbados, confirmó que se presentará en Nicaragua.

La noticia ha causado gran revuelo entre sus seguidores, aunque aún no se han revelado detalles clave sobre la venta de boletos y el lugar del concierto.

La productora a cargo del evento ha mantenido la información en reserva, lo que ha incrementado la expectativa.

Se espera que en los próximos días se brinden detalles oficiales sobre el costo de las entradas y el recinto que albergará la que se perfila como una de las presentaciones más esperadas del año.

Nacido en Hermosillo, Sonora, en 2001, Natanael Cano es un artista que ha revolucionado la música regional mexicana.

Con apenas 23 años, se le atribuye la creación de los corridos tumbados, un género que fusiona el corrido tradicional con elementos de la música urbana como el trap y el hip hop.

Su ascenso a la fama se consolidó en 2019 con su álbum Corridos Tumbados.

Desde entonces, ha acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales con éxitos como “Amor Tumbado”, “Arriba de la Blindada” y “Soy el Diablo”.

Su popularidad lo ha llevado a colaborar con artistas internacionales de la talla de Bad Bunny, Peso Pluma y Steve Aoki.