Mireddys González, exesposa de Daddy Yankee, admite haber borrado correos de cartel records

La disputa legal entre el cantante puertorriqueño Daddy Yankee y su exesposa, Mireddys González, sumó un nuevo capítulo este 14 de agosto, cuando ella reconoció ante el Tribunal Federal de Hato Rey que eliminó correos electrónicos corporativos de El Cartel Records entre los años 2020 y 2024.

Durante una audiencia presidida por la jueza Silvia Carreño Coll, González admitió bajo juramento que utilizó una tableta, un teléfono celular y una computadora para realizar gestiones relacionadas con la empresa El Cartel Records, propiedad de Daddy Yankee.

La jueza ordenó que todos estos dispositivos sean entregados a las autoridades para extraer la información contenida y permitir el acceso de los abogados de las corporaciones a la documentación. Además, advirtió que cualquier manipulación posterior a la entrega sería considerada desacato judicial.

El caso forma parte de una demanda presentada por Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real de Daddy Yankee, en la que acusa a Mireddys y a su hermana, Ayeicha, de destruir archivos y comunicaciones electrónicas vinculadas a proyectos millonarios, como la gira La Última Vuelta y la venta de su catálogo musical.

La reclamación asciende a 12 millones de dólares e incluye señalamientos por fraude informático, sabotaje corporativo y violación de leyes de protección de datos electrónicos.

Según la querella, las demandadas también habrían realizado transferencias no autorizadas por alrededor de 100 millones de dólares desde cuentas corporativas hacia cuentas personales, lo que elevó la tensión entre las partes y llevó el conflicto a instancias judiciales federales.