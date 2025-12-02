Miley Cyrus se compromete con Maxx Morando tras cuatro años de relación
La cantante y compositora Miley Cyrus sorprendió al mundo del entretenimiento al confirmar su compromiso con el músico Maxx Morando, con quien mantiene una relación desde hace aproximadamente cuatro años.
La noticia se hizo pública luego de que la artista apareciera en un importante evento en Los Ángeles luciendo un llamativo anillo que no pasó desapercibido para la prensa.
El anuncio no llegó mediante comunicado oficial ni publicación en redes; fue su aparición en la alfombra roja del estreno de Avatar: Fire and Ash la que encendió los rumores.
Miley deslumbró con un elegante look acompañado de un anillo de diamante en su mano izquierda, pieza diseñada especialmente para ella y que rápidamente confirmó que la cantante está lista para iniciar una nueva etapa sentimental.
Cyrus y Morando se conocieron en 2021 y, aunque ambos pertenecen al mundo del espectáculo, han mantenido su romance lejos de los reflectores.
Su relación se hizo pública en 2022, pero desde entonces la pareja ha optado por un estilo reservado, mostrándose junta únicamente en algunos eventos y colaborando de manera creativa en proyectos musicales.
Maxx Morando, baterista y productor, ha participado incluso en algunos trabajos recientes de Miley, consolidando una conexión que combina vida personal y creatividad.