Mariah Carey acumuló una deuda de 18 millones de dólares

La cantante estadounidense Mariah Carey atraviesa serios problemas financieros al acumular una deuda de 18 millones de dólares por hipotecas en su lujoso penthouse de Manhattan, valorado en 9 millones de dólares. La cantante adquirió la propiedad en 1999 y en reiteradas ocasiones pidió préstamos para lograr sostenerla.

Según información del Daily Mail, Carey solicitó adelantos en efectivo, acumulando $10.6 millones, para costear su lujosa vida, ya que según el medio estadounidense sus gastos mensuales son de aproximadamente 1 millón de dólares.

La situación económica de Carey decayó cuando se divorció de Nick Cannon en 2016. En aquel año, el Daily Mail afirmó que la cantante refinanció su hipoteca con el banco JPMorgan Chase a $17.6 millones. Según analistas inmobiliarios, el valor actual del departamento de Mariah es de entre $30 a $35 millones.

Si bien la intérprete de‘All I want for christmas is you’ no tuvo proyectos musicales cercanos, siendo en 2018 el último álbum publicado, entre sus ingresos cíclicos se encuentran las regalías por sus innumerables hits navideños, que quizás no llegan a cubrir su lujoso estilo de vida.

En noviembre, la cantante realizará una gira musical “Mariah Carey Christmas” cantando sus jingles por las ciudades estadounidenses. Los boletos alcanzan precios superiores a $2,700 dólares.