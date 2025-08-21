Mariachi juvenil y cantante Keyner Valdivia se lucieron durante presentación en Tu Nueva Radio Ya

Los integrantes del Mariachi Juvenil de Estelí y al destacado artista Keyner Valdivia, compartieron su talento, carisma y trayectoria musical, durante una presentación que realizaron en la revista Contacto Ya con el 6.

El Mariachi Juvenil junto a Keyner, interpretaron el tema “Hermoso Cariño”, escrito por el compositor, pianista y director de orquesta mexicano Fernando Z. Maldonado, el cual fue inmortalizado en la voz de Vicente Fernández.

Entre los talentos del Mariachi Juvenil destacaron los hermanitos Juan Padilla, de 10 años, y Ángel, de 12, ambos trompetistas quienes han tenido la influencia de su papá quien también forma parte del grupo y toca el guitarrón.

También demostró su perspicacia el cantante esteliano Keyner Valdivia, acordeonista con 20 años de experiencia.

El artista compartió una historia detrás de su tema más reciente, “La Interesada”, inspirado en vivencias reales pues según cuenta “Una chavala guapa le sacó dinero a un amigo de él y luego lo dejó palmado y buscando reales”.

Si usted quiere dedicarle una serenata a su pareja o a un ser querido puede contactar a Mariachi Juvenil al celular 8834-1804 o al cantante nicaragüense Keyner Valdivia al número 8643-7073.

