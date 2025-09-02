type here...
Farándula

Manuel Mijares revela que estuvo cerca de sufrir un infarto

Por Stephanie Santana
El cantante mexicano Manuel Mijares sorprendió a sus seguidores al confesar que recientemente vivió un delicado momento de salud, cuando estuvo a punto de sufrir un infarto.

Durante una entrevista, el intérprete de grandes éxitos como “El privilegio de amar” explicó que se sintió mal repentinamente y tuvo que recibir atención médica inmediata. Los especialistas le advirtieron que el episodio pudo haberse convertido en un problema cardíaco de gravedad si no actuaba a tiempo.

Mijares reconoció que su estilo de vida y las múltiples presentaciones que realiza le han generado desgaste, por lo que ahora ha decidido cuidar más su salud. Señaló que está siguiendo recomendaciones médicas y adoptando nuevos hábitos para prevenir futuros riesgos.

El artista también agradeció a sus seguidores por las muestras de cariño y preocupación, asegurando que continuará en los escenarios, pero con una mayor conciencia sobre la importancia del bienestar físico y emocional.

